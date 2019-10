Über die Welt herrschen : „Age of Wonders: Planetfall“ sucht Imperator

Nach den ersten Aufbau-Aufgaben trifft man in „Age of Wonders: Planetfall“ recht schnell in auf die anderen überlebenden Fraktionen. Reibereien sind programmiert. Screenshot: Paradox Interactive/dpa-tmn Foto: Paradox Interactive.

Berlin Das Imperium gibt es nicht mehr, doch viele wollen sich zum neuen Herrscher aufschwingen. Willkommen in „Age of Wonders: Planetfall“, dem neuesten Teil der Strategiereihe.

In einem Mix aus Aufbau- und Actionspiel wird man in ein Science-Fiction-Setting entführt. Spieler übernehmen die Kontrolle über eines von sechs zur Wahl stehenden Völkern - von auf Dinosauriern reitenden Amazonen bis hin zum Cyborg-Zombie-Volk.

Das Ziel von „Age of Wonders: Planetfall“ ist klar: Natürlich soll die eigene Fraktion am Ende an der Spitze der Nahrungskette stehen und über den Rest der bekannten Welt herrschen. Aber es gibt noch eine Aufgabe: Herausfinden, was eigentlich zum Fall des Star Union genannten Imperiums geführt hat.