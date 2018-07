später lesen Probleme mit Dab+ Aktuelle Auto-Digitalradios nerven mit Stummschaltung FOTO: Paul Zinken FOTO: Paul Zinken Teilen

Twittern

Teilen



Viele Digitalradios (DAB+) in aktuellen Automodellen nerven ihre Besitzer mit Stummschaltungen. Ihr Empfang sei in den Randzonen der Sendegebiete oft schlechter als bei DAB+-Geräten, mit denen Autos noch vor zwei Jahren ausgestattet wurden, so das Telekommunikationsportal „ Teltarif.de “. dpa