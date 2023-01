Spielspaß ohne Schnickschnack : „Alina of the Arena“: Kartenspiel mit Suchtpotenzial

„Alina of the Arena“: Kartenspiel mit Suchtpotenzial

Berlin Als Kombination aus Roguelike und Deckbuilding bietet „Alina of the Arena“ einen fordernden Spielmix. Denn um die Gladiatorenkämpfe mit Kartenangriffen zu meistern, ist Grips gefragt.

Egal ob „The Binding of Isaac“ oder „Hades“: Roguelike-Titel haben sich in der Videospielszene mittlerweile so festgesetzt wie wohl kaum ein zweites Genre. „Alina of the Arena“ kombiniert das Ganze mit Deckbuilding à la „Hearthstone“. Eine Kombination, die es in sich hat.