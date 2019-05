„SIMsalabim!“ : Alles, was Sie über SIM-Karten wissen müssen

Alles, was Sie über SIM-Karten wissen müssen

Eine SIM-Karte hat fast jeder schon einmal in ein Mobiltelefon gefummelt. Über die Jahre sind die Karten immer kleiner geworden - und inzwischen als eSIM zum Teil schon fest in Geräten verbaut. Foto: Franziska Gabbert.

Göttingen Es ist nur ein Prozessor mit einem kleinen Speicher auf einem Stückchen Plastik. Doch ohne SIM-Karte gäbe es mobil kein Telefonieren, keine Kurznachrichten, und keine Datenverbindungen.

Anfang der 90er Jahre hatte die SIM noch das Format einer Bankkarte. „Sie wurde aber schnell von der Mini-SIM ersetzt“, erklärt Henning Gajek vom Telekommunikationsportal „Teltarif.de“. Die Mini-SIM ist ihrem Namen zum Trotz heute die größte Variante. Sie misst 2,5 mal 1,5 Zentimeter (cm) und kommt vor allem in einfachen Handys zum Einsatz.

Und auch die Träger schrumpfen. Viele Provider haben ihre Größe halbiert, sie sind nur noch so groß wie eine halbe Bankkarte. So will etwa die Telekom 2019 bis zu 17,5 Tonnen Plastikmüll sparen, Telefónica jährlich sogar 30 Tonnen.