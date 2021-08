Centbeträge sind die Regel : Alte Schallplatten und CDs verkaufen

Berlin/Düsseldorf Trödelmarkt, Inserat, Ankaufsportale oder Plattenladen: Es gibt viele Möglichkeiten, um alte Schallplatten oder CDs zu verkaufen. Hohe Erlöse sind dabei allerdings eher die Ausnahme.

„Nur bei Top-Raritäten kann es mehr, in seltenen Fällen sogar bis hin zu mehreren tausend Euro sein“, so Luesse. Was sind das für Scheiben? „Es geht vor allem um exotische Pressungen“, erklärt Brendgens. So können beispielsweise Platten der Beatles in Original-Pressung aus den ersten Wochen in dem Jahr, in dem sie auf den Markt kamen, viel Geld bringen.