Tipps für Käufer : Amazon und Co: Geld nie direkt an den Händler überweisen

Amazon und Co: Geld nie direkt an den Händler überweisen

Wien Einfach klicken, bezahlen - und schon liefert ein Bote Ware nach Hause. Viele Verbraucher nutzen dafür Händler-Plattformen wie Amazon. Das wissen auch Betrüger. Tipps, wie Sie diese entlarven können.

Dies sei ein klarer Hinweis, dass der Händler nicht seriös ist, warnt die österreichische Plattform „ Watchlist Internet “. Denn auf Amazon bieten zwar auch unabhängige Händler ihre Waren an. Dennoch läuft die Abwicklung eines Geschäfts - also die Bestellung und die Bezahlung - normalerweise vollständig über die Plattform ab.

Doch teils schalten sich Betrüger dazwischen und versuchen, Kunden außerhalb der Plattform Waren anzubieten. Oft beginnt es nach Angaben von „Watchlist Internet“ mit der Bitte, sich vor der Bestellung für weitere Details per Mail an den Verkäufer zu wenden - und am Ende geht es dann darum, das Geld direkt zu überweisen. Wer sich darauf einlässt, habe es in der Regel mit Fake-Verkäufern zu tun.