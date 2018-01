AMD-Radeon-Update: ältere DirectX9-Games wieder spielbar

AMD hat die Ausgabe 18.1.1 seines <a href="http://support.amd.com/de-de/download/desktop?os=Windows%2010%20-%2064" target="_blank">Adrenalin-Treibers</a> für Radeon-Grafikkarten veröffentlicht. Er soll unter anderem wieder das Spielen älterer DirectX9-Titel ermöglichen, die unter den ersten Versionen des Treibers nicht mehr starten wollten. dpa

Darunter waren beliebte Titel der „Command&Conquer“-Reihe, Teil eins und zwei von „The Lord of the Rings: Battle for Middle Earth“ sowie die Enhanced-Edition von „The Witcher“. Außerdem gibt es weitere Verbesserungen und Fehlerbehebungen, die auch aktuelle Spiele betreffen.

Noch ungelöst sind laut „ heise online “ Probleme mit plötzlichen Abstürzen von „Overwatch“ oder „Tom Clancy's Rainbow Six Siege“ und der Wiedergabe von Inhalten des Streamingdienstes Netflix im Browser und der Windows-App.

Bericht von heise online

Treiberdownload