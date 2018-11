App-Charts: Couchpotatoes und bewegte Bilder

Es ist Herbst geworden - und damit genau die richtige Zeit für gemütliche Filmabende auf der heimischen Couch. Kein Wunder, dass in dieser Woche Streamingdienste in den App-Charts weit oben stehen. dpa

So belegt wie in der Vorwoche „Amazon Prime Video“ Platz eins und „Netflix“ Platz drei der kostenlosen Apps für das iPhone. Beide Anwendungen ermöglichen zahlenden Mitgliedern den Zugriff auf eine riesige Sammlung an Filmen, Dokumentationen und Serien. Vom Kinderfilm bis zum Krimi können Nutzer dieser Apps jederzeit und überall ihr persönliches Heimkino genießen.

Wer diese Tage lieber nutzen möchte, um seine digitale Fotosammlung zu bearbeiten, für den könnte „Afterlight 2“ (3,49 Euro) durchaus nützlich sein. Die Bildbearbeitungs-App bietet Fotofans viele Tools und Filter, um Effekte und Objekte in Fotos einzubringen. „Afterlight 2“ schafft es auf den zehnten Rang der meistgekauften iPhone-Apps.

Platz sieben der meistgeladenen Apps für das iPhone belegt eine globale Video-Community: Mit „TikTok“ kann man Videos entdecken - aber auch eigene Videos erstellen, bearbeiten und mit der ganzen Welt teilen. Spezialeffekte, Filter, Sticker, Musik und Sounds bieten dabei viele Möglichkeiten zur Nachbearbeitung.

Meistgekaufte iPhone-Apps



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 Blitzer.de PRO Eifrig Media 0,49

2 Threema Threema GmbH 3,49

3 Stardew Valley Chucklefish Limited 8,99

4 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99

5 Minecraft Mojang 7,99

6 Oje, ich wachse! Domus Technica 3,49

7 Plantsnap - Pflanzen bestimmen PlantSnap, Inc. 4,49

8 Facetune Lightricks Ltd. 4,49

9 Assassin's Creed Identity Ubisoft 0,49

10 Afterlight 2 Afterlight Collective, Inc 3,49

Meistgeladene iPhone-Apps



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 McDonald’s Deutschland McDonald's Deutschland kostenlos

2 WhatsApp Messenger WhatsApp Inc. kostenlos

3 Instagram Instagram, Inc. kostenlos

4 YouTube Google, Inc. kostenlos

5 Paper.io 2 Voodoo kostenlos

6 Flip Trickster Lion Studios kostenlos

7 TikTok musical.ly Inc. kostenlos

8 PAYBACK - Karte, Coupons, Geld PAYBACK GmbH kostenlos

9 Google Maps - Transit&Essen Google, Inc. kostenlos

10 Alle gegen Einen Brainpool Artist&Content Services kostenlos

Meistgekaufte iPad-Apps



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 GoodNotes 4 Time Base Technology Limited 8,99

2 Stardew Valley Chucklefish Limited 8,99

3 Notability Ginger Labs 10,99

4 Minecraft Mojang 7,99

5 Procreate Savage Interactive Pty Ltd 10,99

6 PDF Expert von Readdle Readdle Inc. 10,99

7 Duet Display Duet, Inc. 10,99

8 Day of the Tentacle Remastered Double Fine Productions, Inc. 1,09

9 Darkest Dungeon:Tablet Edition Red Hook Studios Inc. 5,49

10 Scanner Pro Readdle Inc. 4,49

Meistgeladene iPad-Apps



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 Amazon Prime Video AMZN Mobile LLC kostenlos

2 Messenger für WhatsApp - iPad Gorilla Technologies kostenlos

3 Netflix Netflix, Inc. kostenlos

4 YouTube Google, Inc. kostenlos

5 DAZN Sport Live Stream DAZN kostenlos

6 Candy Crush Friends Saga King kostenlos

7 Paper.io 2 Voodoo kostenlos

8 Microsoft Word Microsoft Corporation kostenlos

9 Happy Glass Lion Studios kostenlos

10 Helix Jump Voodoo kostenlos