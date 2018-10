App-Charts: Finanzgeschäfte ordnen und Fotos retuschieren

Nicht jedem Neuling gelingt ein solches Debüt wie „Finanzguru“. Aus dem Stand hat es der Assistent auf den ersten Platz der meistgeladenen iPhone-Apps geschafft. dpa

Dass die Anwendung derzeit als Überflieger gilt, hat Gründe: Sie sorgt für mehr Übersicht und Ordnung bei Finanzgeschäften, wobei die Nutzer Konten verschiedener Bankinstitute einbinden können. Der bequeme Assistent gibt zudem Tipps, wie sich Geld sparen lässt. Er selbst kostet nichts.

Auch für „TouchRetouch“ ist diese Woche von Erfolg gekrönt. Die App hat es wieder in die Top Ten geschafft. Für 2,99 Euro können iPhone-Nutzer ihre Fotos so bearbeiten, dass unerwünschte Objekte im Handumdrehen aus den Motiven verschwinden. Ob Telefonleitungen, Pfosten oder Kratzer, eine Markierung genügt, um sie zu entfernen. Wer mit der Bedienung Schwierigkeiten hat, kann sich auf Tutorials stützen, die die App als Orientierungshilfe anbietet.

Ein weiterer Neuling ist in dieser Woche „logi.“, ein minimalistisches Puzzlespiel, bei dem man Objekte rotieren muss, damit ein Kreis sein Ziel erreicht. Nutzer haben die Möglichkeit, Strategien festzulegen und Routen im Voraus zu planen. Für die nötige Konzentration sorgt Entspannungsmusik, die im Hintergrund läuft.

Meistgekaufte iPhone-Apps



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 Blitzer.de PRO Eifrig Media 0,49

2 Threema Threema GmbH 3,49

3 Minecraft Mojang 7,99

4 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99

5 Oje, ich wachse! Domus Technica 3,49

6 Facetune Lightricks Ltd. 4,49

7 Afterlight 2 Afterlight Collective, Inc 3,49

8 Plantsnap- Pflanzen bestimmen PlantSnap, Inc. 4,49

9 logi. ÇİZGİOFİSİ 0,49

10 TouchRetouch Adva-Soft 2,29

Meistgeladene iPhone-Apps



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 Finanzguru dwins GmbH kostenlos

2 Happy Glass Lion Studios kostenlos

3 WhatsApp Messenger WhatsApp Inc. kostenlos

4 GLAMOUR Shopping Conde Nast Digital Germany GmbH kostenlos

5 Instagram Instagram, Inc. kostenlos

6 DAZN Sport Live Stream DAZN kostenlos

7 YouTube Google, Inc. kostenlos

8 Paper.io 2 Voodoo kostenlos

9 Google Maps - Transit&Essen Google, Inc. kostenlos

10 Spotify Music Spotify Ltd. kostenlos

Meistgekaufte iPad-Apps



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 GoodNotes 4 Time Base Technology Limited 8,99

2 Notability Ginger Labs 10,99

3 Minecraft Mojang 7,99

4 Procreate Savage Interactive Pty Ltd 10,99

5 PDF Expert von Readdle Readdle Inc. 10,99

6 Duet Display Duet, Inc. 10,99

7 Scanner Pro Readdle Inc. 4,49

8 Geheimakte: Tunguska Animation Arts Creative Gmbh 4,49

9 WeatherPro for iPad MeteoGroup Deutschland GmbH 0,99

10 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99

Meistgeladene iPad-Apps



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 DAZN Sport Live Stream DAZN kostenlos

2 Amazon Prime Video AMZN Mobile LLC kostenlos

3 Netflix Netflix, Inc. kostenlos

4 YouTube Google, Inc. kostenlos

5 Happy Glass Lion Studios kostenlos

6 Finanzguru dwins GmbH kostenlos

7 Microsoft Word Microsoft Corporation kostenlos

8 Bouncemasters! Playgendary kostenlos

9 Paper.io 2 Voodoo kostenlos

10 ARD Südwestrundfunk Anstalt des öffentlichen Rechts kostenlos