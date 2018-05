App-Charts: Fotos retuschieren und Musik hören

Smartphone Kamera. Und wenn die Fotos mal weniger gut gelingen, gibt es immer noch Apps, die den Bildern die nötige Ästhetik verleihen. dpa

Bei solchen Problemen hilft zum Beispiel „TouchRetouch“. Dabei handelt es sich um ein Werkezeug, mit dem sich unerwünschte Objekte auf Bildern leicht entfernen lassen. Ob Telefonleitungen, Stoppschilder oder Pickel, wenige Fingertipps reichen aus, damit sie verschwinden.

Bei Sportsfreunden ist in dieser Woche „Eurosport Player“ angesagt. Als Streaming-Dienst bietet die App Zugriff auf Live-Sendungen des TV-Senders sowie zu Dokumentationen und Hintergrundberichten. Um die Inhalte nutzen zu können, ist jedoch ein Abonnement erforderlich.

Auf einem ähnlichen Prinzip beruht „Spotify“. Statt Sportevents gibt es hier jedoch jede Menge Musik. Wieder einmal hat es die App in die Top-Ten geschafft. Ein Abonnement ist nicht zwingend notwendig, um die eigenen Wunsch-Songs zu hören. Allerdings haben Premium-Nutzer einige Vorteile: Sie können Musik ohne Werbung und sogar offline genießen.

Meistgekaufte iPhone-Apps



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 Threema Threema GmbH 3,49

2 Blitzer.de PRO Eifrig Media 0,49

3 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99

4 Minecraft Mojang 7,99

5 WeatherPro MeteoGroup Deutschland GmbH 2,99

6 Oje, ich wachse! Domus Technica 3,49

7 Facetune Lightricks Ltd. 4,49

8 CamToPlan PRO Tasmanic Editions 5,49

9 Baby Monitor 3G TappyTaps s.r.o. 4,49

10 TouchRetouch Adva-Soft 2,29

Meistgeladene iPhone-Apps



Platz App-Name Entwickler 0Preis in Euro

1 Helix Jump Voodoo kostenlos

2 Love Balls Super Tapx kostenlos

3 WhatsApp Messenger WhatsApp Inc. kostenlos

4 Instagram Instagram, Inc. kostenlos

5 YouTube Google, Inc. kostenlos

6 Netflix Netflix, Inc. kostenlos

7 Google Maps - GPS Navigation Google, Inc. kostenlos

8 Sky Rusher Voodoo kostenlos

9 Spotify Music Spotify Ltd. kostenlos

10 Snapchat Snap, Inc. kostenlos

Meistgekaufte iPad-Apps



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 GoodNotes 4 Time Base Technology Limited 8,99

2 Minecraft Mojang 7,99

3 Procreate Savage Interactive Pty Ltd 10,99

4 WzPad für WhatsApp Pro ZR Apps 3,49

5 Baldur's Gate II: EE Overhaul Games 10,99

6 Oddmar Mobge Ltd 5,49

7 MyScript Nebo MyScript 6,99

8 Notability Ginger Labs 10,99

9 PDF Expert von Readdle Readdle Inc. 10,99

10 Duet Display Duet, Inc. 10,99

Meistgeladene iPad-Apps



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 Amazon Prime Video AMZN Mobile LLC kostenlos

2 Love Balls Super Tapx kostenlos

3 Netflix Netflix, Inc. kostenlos

4 Helix Jump Voodoo kostenlos

5 YouTube Google, Inc. kostenlos

6 Codycross - Kreuzworträtsel Fanatee kostenlos

7 Fortnite Epic Games kostenlos

8 Eurosport Player Eurosport kostenlos

9 Google Maps - GPS Navigation Google, Inc. kostenlos

10 Microsoft Word Microsoft Corporation kostenlos