App-Charts: Kinder beobachten, studieren und unterhalten

„Blitzer.de PRO“, „WhatsApp“ und „Mincraft“ sind Veteranen. Sie verteidigen standhaft die oberen Plätze der iOS-Charts. Doch auch zwei Baby-Apps haben sich mittlerweile dazugesellt. dpa

Neu in die Top-Ten hat es „Baby Monitor 3G“ geschafft. Die App ist eine große Hilfe für junge Eltern, die ihr neugeborenes Kind auch aus der Ferne im Blick behalten wollen. Über das Display lässt sich auf dem eigenen Gerät im Live-Stream beobachten, ob das Baby im Zimmer nebenan artig weiter schläft. Gibt es Geräusche von sich, sind diese über den kleinen Lautsprecher hörbar.

Bei Eltern ebenfalls beliebt ist die App „Oje, ich wachse!“. Sie stellt einen personalisierten Wochenkalender zur mentalen Entwicklung der Babys dar. Mit ihr erfahren frischgebackene Eltern, wann die nächste Veränderung bevorsteht und was die Kleinen in der jeweiligen Phase begreifen und lernen können. Das erleichtert den Alltag und ermöglicht eine bessere Erziehung.

Wer schon größere Kinder hat, sorgt bei ihnen mit „Harry Potter: Hogwarts Mystery“ für spannende Beschäftigung. Die kostenlose App steht ganz oben auf dem Treppchen und punktet mit einem unterhaltsamen Rollenspiel. Nutzer betreten die Welt der Hogwarts-Schule, auf der das Zauberhandwerk gelehrt wird. Sie erleben Abenteuer, erkunden unbekannte Bereiche und lüften uralte Geheimnisse. Allerdings müssen die Spieler mindestens 13 Jahre alt sein.

Meistgekaufte iPhone-Apps



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 Blitzer.de PRO Eifrig Media 0,49

2 Threema Threema GmbH 3,49

3 Plague Inc. Ndemic Creations 2,29

4 Minecraft Mojang 7,99

5 Weather Pro MeteoGroup Deutschland GmbH 2,99

6 Afterlight 2 Afterlight Collective, Inc 3,49

7 Facetune Lightricks Ltd. 4,49

8 Oje, ich wachse! Domus Technica 3,49

9 Bloons TD 5 Ninja Kiwi 3,99

10 Baby Monitor 3G TappyTaps s.r.o. 4,49

Meistgeladene iPhone-Apps



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 Harry Potter: Hogwarts Mystery Jam City, Inc. kostenlos

2 Love Balls Super Tapx kostenlos

3 Helix Jump Voodoo kostenlos

4 ApoRed - Das Spiel Hakan Zirek kostenlos

5 WhatsApp Messenger WhatsApp Inc. kostenlos

6 Instagram Instagram, Inc. kostenlos

7 YouTube Google, Inc. kostenlos

8 Google Maps - GPS Navigation Google, Inc. kostenlos

9 Rise Up Serkan Ozyilmaz kostenlos

10 Spotify Music Spotify Ltd. kostenlos

Meistgekaufte iPad-Apps



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 GoodNotes 4 Time Base Technology Limited 8,99

2 Procreate Savage Interactive Pty Ltd 10,99

3 Minecraft Mojang 7,99

4 MyScript Nebo MyScript 6,99

5 Notability Ginger Labs 10,99

6 PDF Expert von Readdle Readdle Inc. 10,99

7 WzPad für WhatsApp Pro ZR Apps 3,49

8 Oddmar Mobge Ltd 5,49

9 Duet Display Duet, Inc. 10,99

10 The Room: Old Sins Fireproof Games 5,49

Meistgeladene iPad-Apps



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 Harry Potter: Hogwarts Mystery Jam City, Inc. kostenlos

2 Love Balls Super Tapx kostenlos

3 Helix Jump Voodoo kostenlos

4 Amazon Prime Video AMZN Mobile LLC kostenlos

5 YouTube Google, Inc. kostenlos

6 Netflix Netflix, Inc. kostenlos

7 Fortnite Epic Games kostenlos

8 Microsoft Word Microsoft Corporation kostenlos

9 MMX Hill Dash 2 Hutch Games Ltd kostenlos

10 Google Maps - GPS Navigation Google, Inc. kostenlos