Für iPhone und iPad : App-Charts: Shopping und menschliche Anatomie

Mit „Atlas der Humananatomie 2021“ erhalten Nutzer Einblick in den menschlichen Körper. Foto: App Store von Apple/dpa-infocom

Berlin Die bunte Shopping-Welt empfängt iOS-User stets mit offnen Armen. Bei „GLAMOUR“ war zum Beispiel gerade Shopping-Week. Auch wer sich weiterbilden möchte, wird im App-Store fündig.

Nach der Shopping-Week ist vor der Shopping-Week. So lautet das Fazit der Frauenzeitschrift „GLAMOUR“, die vom 02. bis 10. Oktober 2021 das Shopping-Event bereits zum dritten Mal initiierte.

Bis es im Winter wieder soweit ist, können User:innen der „GLAMOUR“-App natürlich weiter von herbstlichen Vorteilen profitieren und in aktuellen Angeboten stöbern. Klatsch und Tratsch und News aus der digitalen Shoppingwelt gehören natürlich auch dazu. Die Lifestyle-App ist in dieser Woche beliebt und landet auf Rang sieben der Top Ten.

Unter den Top-Platzierungen befindet sich auch der „Atlas der Humananatomie 2021“ (Rang drei). Der Titel verrät es schon: Mit der App erhalten Nutzer Einblick in den menschlichen Körper. Zahlreiche anschauliche Modelle helfen dabei, die Anatomie zu verstehen. Mit dem Update können jetzt zusätzlich 3D-Ansichten erstellt und mit anderen Nutzern geteilt werden.

Meistgekauft



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 Blitzer.de PRO Eifrig Media 0,49

2 Threema. Sicherer Messenger Threema GmbH 3,99

3 Atlas der Humananatomie 2021 Visible Body 0,99

4 Oje, ich wachse! Domus Technica 3,99

5 Minecraft Mojang 6,99

6 Bloons TD 6 Ninja Kiwi 4,99

7 GoodNotes 5 Time Base Technology Limited 7,99

8 Forest - Bleib fokussiert SEEKRTECH CO., LTD. 1,99

9 Monopoly Marmalade Game Studio 4,49

10 Geometry Dash RobTop Games AB 1,99

Meistgeladen



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 CovPass Robert Koch-Institut kostenlos

2 luca app culture4life GmbH kostenlos

3 K-Games Challenge Supercent, Inc. kostenlos

4 Telegram Messenger Telegram FZ-LLC kostenlos

5 WhatsApp Messenger WhatsApp Inc. kostenlos

6 Signal - Sicherer Messenger Signal Messenger, LLC kostenlos

7 GLAMOUR Conde Nast Digital Germany GmbH kostenlos

8 All Challenges - survival game Good Luck Game Studio kostenlos

9 Google Maps - Transit&Essen Google LLC kostenlos

10 Candy Challenge 3D Idil Morgul kostenlos

Top iPad Apps

Meistgekauft



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 GoodNotes 5 Time Base Technology Limited 7,99

2 Procreate Savage Interactive Pty Ltd 9,99

3 Notability Ginger Labs 8,99

4 Atlas der Humananatomie 2021 Visible Body 0,99

5 Minecraft Mojang 6,99

6 Physiologie&Pathologie Visible Body 0,99

7 AnkiMobile Flashcards Ankitects Pty Ltd 24,99

8 Muskeln&Kinesiologie Visible Body 0,99

9 Bloons TD 6 Ninja Kiwi 4,99

10 GoTalk® NOW Attainment Company 9,99

Meistgeladen



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 Netflix Netflix, Inc. kostenlos

2 Messenger für WhatsApp iPad Beijing Free Calculator Technology Co., Ltd kostenlos

3 Amazon Prime Video AMZN Mobile LLC kostenlos

4 Microsoft Word Microsoft Corporation kostenlos

5 YouTube Google LLC kostenlos

6 Microsoft PowerPoint Microsoft Corporation kostenlos

7 ZOOM Cloud Meetings Zoom kostenlos

8 Microsoft Teams Microsoft Corporation kostenlos

9 Microsoft Excel Microsoft Corporation kostenlos

10 K-Games Challenge Supercent, Inc. kostenlos