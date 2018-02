später lesen Berechtigung erforderlich App-Installation aus anderen Quellen ändert sich bei Android FOTO: Andrea Warnecke FOTO: Andrea Warnecke Teilen

In Googles Play Store ist in Sachen Android-Apps vieles, aber eben nicht alles zu finden. Um auf seinem Telefon Anwendungen aus anderen Quellen zu installieren, muss man bis einschließlich Android 7 in den Sicherheitseinstellungen die „Installation aus unbekannten Quellen“ erlauben. dpa