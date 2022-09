Produktvorstellung : So sehen Sie die Apple Keynote heute live – Vorstellung des iPhone 14 erwartet

So sehen Sie die Apple Keynote heute live – Vorstellung des iPhone 14 erwartet

Die Apple Keynote wird heute voraussichtlich eine neue Generation der iPhones zeigen. Sie können im kostenlosen Live-Stream dabei sein, wenn die Produkte enthüllt werden.

Es ist die wahrscheinlich wichtigste Apple Keynote des Jahres, denn ein neues iPhone steht in den Startlöchern. Die Veranstaltung wird zumindest teilweise in Form einer Live-Präsentation im Apple Park in Cupertino, Kalifornien ablaufen. Der gewohnte Live-Stream zeigt das Event heute wieder von Anfang bis Ende.