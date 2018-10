später lesen iPads erwartet Apple kündigt Neuheiten-Präsentation an FOTO: Paul Miller FOTO: Paul Miller Teilen

Apple hat eine weitere Neuheiten-Präsentation angekündigt, von der ein neues Modell des iPad-Tablets sowie ein Macbook-Laptop erwartet werden. Das Event am 30. Oktober ist nicht in Kalifornien, sondern in New York angesetzt, wie Apple ankündigte. dpa