Online-Event : Apple macht iPhone fit für die fünfte Mobilfunkgeneration 5G

Cupertino Auf der Einladung zum aktuellen Apple-Event steht „Hi, Speed“. Damit dürfte die Unterstützung des 5G-Datenturbos gemeint sein. Mit der 5G-Fähigkeit hat Apple solange gewartet, bis sie zumindest für einige Kunden relevant geworden ist.

Apple startet mit seinem iPhone in das 5G-Zeitalter. Auf einem Online-Event, das am Dienstag (13. Oktober, 19.00 Uhr deutscher Zeit) beginnt, wird zumindest die Präsentation einer neuen iPhone-Generation erwartet, die in 5G-Netzwerken funken kann. Darin sind sich alle Marktbeobachter einig.