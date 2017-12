Apps-Charts: Festliche Fotografien und Bewegtbilder

Die festgehaltenen Momente der Vorweihnachtszeit zu wahren Meisterwerken verwandeln oder mit der ganzen Welt teilen - darum geht es in den Top-Ten in dieser Woche. dpa

Auf dem ersten Platz der meistgekauften iPad-Apps: „Affinity Photo“ (21,99 Euro). Die App für Foto-Profis und solche, die es werden wollen, bietet viele Werkzeuge zur Korrektur, Retusche und Optimierung von Fotos. Die umfangreiche Funktionspalette der App ermöglicht dabei eine professionelle Bildbearbeitung. So kann man Bilder in verschiedenen Ebenen bearbeiten und zahlreiche Masken, Filter und Retuschetools einsetzen.

Mit der beliebten Community-App „Instagram“ können Nutzer schnell und unkompliziert Fotos und Videos erstellen, bearbeiten und mit Freunden, der Familie oder gar öffentlich teilen. Auch sogenannte Stories mit Texten und Grafiken sowie Live-Videos können mit der App erstellt und veröffentlicht werden. „Instagram“ landet auf dem dritten Rang der meistgeladenen iPhone-Apps.

Ausschließlich um den Genuss von bewegten Bildern geht es bei „Netflix“: Die App zum Schauen und Downloaden von Filmen und Serien ist ebenfalls ganz vorne mit dabei in den Charts und belegt Platz zwei bei den kostenlosen Apps für das iPad.

Meistgekaufte iPhone-Apps



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 Blitzer.de PRO Eifrig Media 0,49

2 Threema Threema GmbH 3,49

3 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99

4 kirakira+ Kentaro Yama 1,09

5 Minecraft Mojang 7,99

6 Bloons TD 5 Ninja Kiwi 3,99

7 Oje, ich wachse! Domus Technica 2,29

8 MONOPOLY Game Electronic Arts 1,09

9 Splitter Critters RAC7 Games 3,49

10 Hitman Sniper SQUARE ENIX INC 0,49

Meistgeladene iPhone-Apps



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 WhatsApp Messenger WhatsApp Inc. kostenlos

2 YouTube: Ansehen&Entdecken Google, Inc. kostenlos

3 Instagram Instagram, Inc. kostenlos

4 Amazon Amazon kostenlos

5 Snapchat Snap, Inc. kostenlos

6 Facebook Facebook, Inc. kostenlos

7 Spotify Music Spotify Ltd. kostenlos

8 Messenger Facebook, Inc. kostenlos

9 Google Maps - GPS Navigation Google, Inc. kostenlos

10 Rush Ketchapp kostenlos

Meistgekaufte iPad-Apps



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 Affinity Photo Serif Labs 21,99

2 GoodNotes 4 Time Base Technology Limited 8,99

3 Minecraft Mojang 7,99

4 Hidden Folks Adriaan de Jongh 4,49

5 WzPad für WhatsApp Pro Wzp Solutions Lda 3,49

6 Procreate Savage Interactive Pty Ltd 10,99

7 The House of da Vinci Blue Brain Games 5,49

8 Bloons TD 5 HD Ninja Kiwi 3,49

9 Farming Simulator 18 GIANTS Software GmbH 5,49

10 The Room Fireproof Games 1,09

Meistgeladene iPad-Apps



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 WzPad für WhatsApp für iPad Wzp Solutions Lda kostenlos

2 Netflix Netflix, Inc. kostenlos

3 YouTube: Ansehen&Entdecken Google, Inc. kostenlos

4 Amazon Prime Video AMZN Mobile LLC kostenlos

5 Amazon Amazon kostenlos

6 Super Mario Run Nintendo Co., Ltd. kostenlos

7 Calculator Pro+ for iPad Apalon Apps kostenlos

8 ARD-Buffet Südwestrundfunk kostenlos

9 Amazon Prime Video Amazon Instant Video Limited kostenlos

10 Spotify Music Spotify Ltd. kostenlos