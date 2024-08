Handy für Kreative Artphone statt Smartphone? Das Motorola Edge 50 Pro im Test

„Ein Telefon voller Leben. Ein Telefon voller Kunst. Ein Stück Design“, so beschreibt Motorola das Edge 50 Pro. Es sei „eine Leinwand, ein Ausdrucksmittel und ein Tor zu grenzenloser Kreativität“. Große Worte vonseiten des Marketings, an denen sich der Hersteller natürlich messen lassen muss. Also, geht das Konzept auf? Ist das Smartphone voll mit Kunst? Eindrücke aus drei Wochen Testeinsatz.