Freunde kämpfen gegen das Böse : Auf Abenteuer mit Yooka und Laylee

Hüpfen über Stock und Stein und auch ein paar Lastkarren: Spieler von „Yooka-Laylee and the Impossible Lair“ müssen etliche knackige Herausforderungen meistern. Foto: dpa-tmn.

Berlin Yooka und Layle sind zwei unwahrscheinliche Freunde und auch ein starkes Team. Das Chamäleon und die Fledermaus hüpfen und springen seit 2017 über Konsolenbildschirme. Im neuen warten erneut knackige Herausforderungen.

Die Spielwelt von „Yooka-Laylee and the Impossible Lair“ hat zwei Dimensionen: Einmal gibt es die Oberwelt in 3D, in der Spieler diverse Dinge entdecken können und auch Aufgaben und Rätsel lösen müssen. Dadurch werden die 2D-Jump'n'run-Level der Unterwelt freigeschaltet.