Nicht nur für Fußballtouristen Auf den Spuren von Schalke mit umfangreicher App

Klickt man auf der Karte auf einen der Orte, öffnen sich informative Texte und Bilder - und ist man vor Ort, gibt es an einigen Plätzen Angebote für erweiterte Realität (Augmented Reality). So erscheint am Schalker Markt etwa Ernst Kuzorra als digitaler Avatar im blauen Trikot auf dem Display des Smartphones. So, als würde der Torjäger, einst ein Teil des berühmten Schalker Kreisels, gleich loskicken.