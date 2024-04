Anzeigen und Ankäufer Ausgemistet - und nun? Technik & Co im Netz verkaufen

Was in der Theorie gut klingt, klappt in der Praxis allerdings nicht immer, wie die Verbraucherzentralen anhand von Rückmeldungen feststellen. Zumeist würden sich Verbraucherinnen und Verbraucher über Ankaufportale beschweren, weil sie zu lange auf eine Rückmeldung warten, der final angebotene Preis von dem zuerst angebotenen deutlich abweicht oder weil sie ihre Ware in einem schlechteren Zustand oder unvollständig zurückerhielten.