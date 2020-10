Welche Vorteile bieten virtuelle private Netze (VPN) für das Homeoffice? : Auslagerung von Arbeitsplätzen mithilfe eines virtuellen privaten Netzwerkes (VPN)

Aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie erleben viele Menschen, dass ihr Wunsch nach einem Arbeitsplatz im Homeoffice plötzlich Wirklichkeit wird. In der schwierigen Situation werden viele Arbeitgeber flexibel, um soweit wie möglich ihren Betrieb aufrecht zu erhalten.

Durch die Einrichtung eines virtuellen privaten Netzwerkes (VPN) kann sich der Mitarbeiter über eine verschlüsselte Verbindung in das Firmennetzwerk einloggen und auf die Software des Arbeitgebers zugreifen. Ausführliche Informationen über die Funktionsweise eines VPN bietet diese Seite . Theoretisch können die Mitarbeiter als virtuelles Team zusammenarbeiten, auch wenn sich jeder einzelne an einem anderen Ort aufhält. Dabei ist es gleichgültig, ob der Zugriff über einen WLAN-Hotspot, eine DSL-Leitung oder eine andere Verbindung erfolgt.

Die Voraussetzungen für die Ankoppelung des Telearbeitsplatzes zur Firma bestehen unter anderem in einer stabilen und ausreichend leistungsstarken Verbindung. Der DSL-Anschluss im eigenen Heim ist oft deutlich langsamer als dies im Betrieb der Fall war. Tipps für das Arbeiten im Homeoffice Ferner ist zu berücksichtigen, dass die Daten vor der Übertragung durch einen VPN-Tunnel verschlüsselt und hinterher wieder entschlüsselt werden müssen. Dies reduziert die Verbindungsgeschwindigkeit. Der DSL-Anschluss im Homeoffice sollte über eine ausreichend hohe Upload-Geschwindigkeit verfügen, damit der Mitarbeiter im Homeoffice beispielsweise an Video-Konferenzen teilnehmen oder große Datenmengen übertragen kann.

Um sensible Daten besser zu schützen, kann der Arbeitgeber auf eine Cloud-basierte Lösung zurückgreifen, die über einen VPN-Tunnel sowohl mit dem Arbeitgeber als auch dem Homeoffice verbunden ist. Die Anbieter versehen in der Regel auch das Endgerät im Homeoffice mit einem ausreichenden Schutz und überwachen es rund um die Uhr, um Risiken oder Angriffe zu erkennen. Das Endgerät selber wird nicht zum Bestandteil des Firmen-Netzwerkes, sondern dient praktisch nur noch als Bildschirm, auf den die Cloud-Lösung zugreift. Die Einwahl vom heimischen Arbeitsplatz in das Firmennetz entfällt, wodurch eine weitere mögliche Sicherheitslücke geschlossen wird. Darüber hinaus lässt sich die Kapazität jederzeit flexibel anpassen, so dass die Firma bei schnellem Wachstum ihr VPN nicht ständig erweitern muss.