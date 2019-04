Im Garten sitzen, während das Kind schläft - passend zum Frühling schafft es „Babyphone 3G“ auf Platz acht der iPhone-Apps. An der Spitze hält sich weiter „Blitzer.de PRO“. Bei den meistgekauften iPad-Apps gelingt „PDF Expert“ eine Platzierung unter den Top Ten. dpa

Mit der Anwendung der Entwickler TappyTaps s.r.o. erhalten Eltern für 4,49 Euro eine mobile Videoüberwachungsanwendung. Wie bei einem herkömmlichen Babyphone ist eine Live 2-Wege Kommunikation möglich: Alle Geräusche aus dem Kinderzimmer werden übertragen und dem Baby kann geantwortet werden.

Im Livevideostream mit intelligentem Nachtlicht können Eltern jederzeit sehen wie es dem Kind geht. Weitere besondere Vorteile der App sind: Eine von der Entfernung unbegrenzte Reichweite, die Möglichkeit von mehreren Geräten aus das Baby gleichzeitig zu überwachen, ein Vibrationsalarm bei Geräuschen und das Abspielen von Schlafliedern.

Der PDF-Editor „PDF Expert“ von Readdle Inc. landet in der Liste der meistgekauften iPad-Apps auf Platz sechs. Die App ist ein nützlicher Begleiter beim Lesen und Bearbeiten von PDF-Dokumenten. Mit ihr ist es beispielsweise möglich, Notizen, Zeichnungen und Texte problemlos einzufügen, vertrauliche Inhalte auszublenden, Textpassagen zu markieren, Formulare auszufüllen, Dokumente zu unterschreiben und Gliederungen zu erstellen und zu bearbeiten. Die App ist für 10,99 Euro erhältlich.

Meistgekaufte iPhone-Apps



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 Blitzer.de PRO Eifrig Media 0,49

2 Threema Threema GmbH 3,49

3 Bau-Simulator 3 astragon Entertainment GmbH 4,99

4 Minecraft Mojang 7,99

5 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99

6 Facetune Lightricks Ltd. 4,49

7 Oje, ich wachse! Domus Technica 3,49

8 Babyphone 3G TappyTaps s.r.o. 4,49

9 AutoSleep Schlaftracker Tantsissa 3,49

10 WatchChat for WhatsApp Alexander Nowak 3,49

Meistgeladene iPhone-Apps



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 Run Race 3D Good Job Games kostenlos

2 Stack Ball 3D Azur Interactive Games Limited kostenlos

3 Clean Road SayGames LLC kostenlos

4 Google Maps - Transit&Essen Google LLC kostenlos

5 Amazon Prime Video AMZN Mobile LLC kostenlos

6 WhatsApp Messenger WhatsApp Inc. kostenlos

7 Instagram Instagram, Inc. kostenlos

8 Mr Bullet - Spy Puzzles Lion Studios kostenlos

9 Roller Splat! Voodoo kostenlos

10 YouTube Google LLC kostenlos

Meistgekaufte iPad-Apps



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 GoodNotes 5 Time Base Technology Limited 8,99

2 Notability Ginger Labs 10,99

3 Procreate Savage Interactive Pty Ltd 10,99

4 Minecraft Mojang 7,99

5 Bau-Simulator 3 astragon Entertainment GmbH 4,99

6 PDF Expert von Readdle Readdle Inc. 10,99

7 WeatherPro for iPad MeteoGroup Deutschland GmbH 0,99

8 Duet Display Duet, Inc. 10,99

9 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99

10 Football Manager 2019 Mobile SEGA 9,99

Meistgeladene iPad-Apps



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 Amazon Prime Video AMZN Mobile LLC kostenlos

2 Sky Ticket Sky kostenlos

3 Netflix Netflix, Inc. kostenlos

4 Messenger für WhatsApp - iPad Gorilla Technologies kostenlos

5 Run Race 3D Good Job Games kostenlos

6 YouTube Google LLC kostenlos

7 Sky Go Sky kostenlos

8 Tiles Hop - EDM Rush Amanotes Pte. Ltd. kostenlos

9 Roller Splat! Voodoo kostenlos

10 Homescapes Playrix Games kostenlos