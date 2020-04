Studie : Bald gut jeder zweite Haushalt mit Gigabit-Zugang

Köln In der Corona-Krise ist schnelles Internet gefragter denn je. Eine Zwischenbilanz des Gigabit-Ausbaus hält fest: Die Netzausrüster kommen voran - haben aber noch jede Menge Arbeit vor sich.

Dass Haushalte prinzipiell Zugang zu Gigabit-Anschlüssen - also echten Glasfaser-Anschlüssen („Fiber to the Building“/FTTB oder „Fiber to the Home“/FTTH) oder hochgerüsteten Kabelnetzen - haben, bedeutet allerdings gleichzeitig nicht, dass sie diese auch nutzen.