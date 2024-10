Dem Spuk ein Ende setzen „Banishers“: Auf Geisterjagd in der Vergangenheit

In den Gemeinden von New Eden herrscht Angst und Schrecken: Geister plagen die Dörfer im Amerika des 17. Jahrhunderts und erschweren den ohnehin schon von Hunger und Armut geprägten Alltag der Bewohner. Zeit für den schottischen Geisterjäger Red und seine Partnerin Antea, dem Spuk in „Banishers: Ghosts of New Eden“ ein Ende zu setzen.