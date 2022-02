Aus dem App Store : Bei iOS-Gamern beliebt: Mörderjagd und Fashion-Fieber

In «Fashion Universe» geht es darum, ein Mode-Imperium aufzubauen. Foto: App Store von Apple/dpa-infocom

Berlin Modefans aufgepasst: in dieser Woche schafft es ein Fashion-Spiel unter die Top-Platzierungen. Außerdem wird kriminaltechnisch ermittelt - und zwar in einem Mordfall.

Einen Riecher für Trends, ein Leben zwischen Glitter und Urban-Life: Ja, die Welt der Mode übt auf viele Heranwachsende eine große Faszination aus.

Vielleicht steht auch deshalb das Spiel „Fashion-Universe“ in dieser Woche bei iOS-Gamern hoch im Kurs. Wer einen Sinn für schicke Outfits hat, bekommt hier die Gelegenheit, ein Mode-Geschäft aufzuziehen und sich zu einem wahren Styling-Experten zu entwickeln. Es gilt, so viele Kunden wie möglich anzulocken und jede Menge Geld zu scheffeln.

Außerdem angesagt ist das digitale Krimibrettspiel „Cluedo“. Im Mehrspielermodus kann man mit Freunden, Familie oder anderen Cluedo-Fans auf der ganzen Welt seine Detektivskills trainieren. Mit Hilfe eines virtuellen Würfels bewegt man sich am Schauplatz eines Verbrechens und muss Verdächtigen die richtigen Fragen stellen.

Wer es etwas weniger aufregend mag und lieber Zeit mit sich allein verbringt, der fühlt sich bei „Coloring Match“ gut aufgehoben. Das Spiel dreht sich rund um Farben und das Ausmalen verschiedener Gegenstände. Neu sind berühmte Disney-Motive wie Spiderman oder König der Löwen, bei denen man sich farblich austoben kann.

Meistgekaufte iPhone-Games



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 Minecraft Mojang 6,99

2 Pou Zakeh Limited 1,99

3 Monopoly Marmalade Game Studio 3,99

4 Five Nights at Freddy's Clickteam, LLC 2,99

5 Bloons TD 6 Ninja Kiwi 4,99

6 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99

7 Five Nights at Freddy's 2 Clickteam, LLC 2,99

8 Five Nights at Freddy's 4 Clickteam, LLC 2,99

9 Geometry Dash RobTop Games AB 1,99

10 Ultimate Custom Night Clickteam, LLC 2,99

Meistgeladene iPhone-Games



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 Coloring Match SUPERSONIC STUDIOS LTD kostenlos

2 Fashion Universe Voodoo kostenlos

3 Subway Surfers Sybo Games ApS kostenlos

4 Match Masters ? Candivore LTD kostenlos

5 Mario Kart Tour Nintendo Co., Ltd. kostenlos

6 Count Masters: Lauf-Spiele 3D Tap2Play LLC kostenlos

7 Move House 3D Voodoo kostenlos

8 Going Balls SUPERSONIC STUDIOS LTD kostenlos

9 Neues Quizduell! MAG Interactive kostenlos

10 Rocket League Sideswipe Psyonix LLC kostenlos

Meistgekaufte iPad-Games



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 Minecraft Mojang 6,99

2 Monopoly Marmalade Game Studio 3,99

3 Bloons TD 6 Ninja Kiwi 4,99

4 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99

5 Pou Zakeh Limited 1,99

6 Five Nights at Freddy's Clickteam, LLC 2,99

7 Cluedo: Die Offizielle Edition Marmalade Game Studio 3,99

8 Five Nights at Freddy's 2 Clickteam, LLC 2,99

9 Geometry Dash RobTop Games AB 1,99

10 Stardew Valley Chucklefish Limited 4,99

Meistgeladene iPad-Games



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 Coloring Match SUPERSONIC STUDIOS LTD kostenlos

2 Hay Day Supercell kostenlos

3 slither.io Lowtech Studios LLC kostenlos

4 Rocket League Sideswipe Psyonix LLC kostenlos

5 Mario Kart Tour Nintendo Co., Ltd. kostenlos

6 GeoGuessr GeoGuessr AB kostenlos

7 Subway Surfers Sybo Games ApS kostenlos

8 Happy Color® Malen nach Zahlen X-Flow kostenlos

9 Cooking Fever: Restaurantspiel Nordcurrent UAB kostenlos

10 Among Us! InnerSloth LLC kostenlos

