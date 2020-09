Internet daheim : Bei Powerline-Adaptern zählen Details

Hamburg Scheitert eine zufriedenstellende WLAN-Versorgung an Wänden, Decken oder Distanz, kann Powerline helfen. Die Technologie schickt das Internet durch die Stromleitung, will aber wohl geplant sein.

Immerhin: Die Einrichtung der Adapter ist den Experten zufolge kinderleicht. Viele Sets seien schon ab Werk miteinander gepaart, und fanden sich nach dem Einstecken in die Steckdosen von allein - oder es war zum Koppeln nur ein kurzer Tastendruck an beiden Geräten nötig. Die Steuerung der Adapter erfolgt in aller Regel über Einstellungsseiten im Browser. Diese öffnen sich, wenn man in die Adresszeile die IP-Adresse des Adapters eingibt.

Powerline funktioniert nach folgendem Prinzip: Ein Adapter wird immer per LAN-Kabel an den Router angeschlossen und in eine Wandsteckdose gesteckt. Beliebig viele weitere Adapter lassen sich überall dort im Haus ebenfalls in Wandsteckdosen platzieren, wo das WLAN-Signal schwächelt oder gar nicht ankommt. Sie verbinden sich mit dem Adapter am Router und tauschen die Daten über die Hausstromleitung aus. Je nach Modell haben die Adapter nur LAN-Buchsen, um das Internetsignal weiterzugeben, oft aber zusätzlich auch WLAN.