Beliebte Game-Apps: Magische Eiswindtäler und bunte Bonbons

Absolute Dauerbrenner bei Spielefans sind „Minecraft“ und „Plague Inc.“. Beide Games sind weiterhin unter den Top 3 der meistgekauften Spiele-Apps zu finden. Zwei Neueinsteiger mischen die Charts in dieser Woche jedoch kräftig auf. dpa

Zu den Neuzugängen gehört das mystische Spiel „Icewind Dale“ (10,99 Euro), eine Abenteuerreise in die kalte Welt vergessener Reiche. In eisigen Gebirgen einer rauen Tundralandschaft muss der Spieler mit verschiedenen Charakteren wilde Bestien bekämpfen, die tief unter den Gletschern verborgen leben. Dabei kann er magische Gegenstände und Zauberei nutzen, um den Kontinent Faerûn vor der Zerstörung durch die Bestien zu retten.

Die neue Enhanced Edition des Originalspiels aus dem Jahr 2000 bietet neben einem neuen Look erweiterte Charakterklassen und Variationen - sowie neue Questinhalte. „Icewind Dale“ landet auf dem zweiten Platz der kostenpflichtigen iPad-Games.

Außerdem haben die Gamer „Candy Crush Friends Saga“ zum neuen süßen Spitzenreiter der meistgeladenen Apps für iPhone und iPad gekürt. Bei diesem Match-3-Puzzlespiel geht es darum, Freunde wiederzufinden, die bei der Bewältigung von Levels helfen können - jedoch über das ganze Königreich verstreut wurden. Je mehr Süßigkeiten der Spieler dabei sammelt und tauscht, desto mehr Einfluss kann er auf das Spielbrett ausüben. Mit neuen Spielmodi, einer aktualisierten Grafik und vielen süßen Köstlichkeiten bietet das neue Bonbonspiel aus dem Candy Crush Universum jede Menge bunte Unterhaltung.

Meistgekaufte iPhone-Games



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 Minecraft Mojang 7,99

2 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99

3 Bloons TD 6 Ninja Kiwi 5,49

4 Bau-Simulator 2 astragon Entertainment GmbH 4,99

5 Pou Paul Salameh 2,29

6 Hitman Sniper SQUARE ENIX INC 0,49

7 Reigns Devolver Digital 1,09

8 Evoland Playdigious 0,99

9 Assassin's Creed Identity Ubisoft 2,99

10 Bloons TD 5 Ninja Kiwi 3,99

Meistgeladene iPhone-Games



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 Candy Crush Friends Saga King kostenlos

2 Happy Glass Lion Studios kostenlos

3 Paper.io 2 Voodoo kostenlos

4 Wind Rider! Voodoo kostenlos

5 Dream Piano Tiles 2018 Eyugame Network Technology Co., Ltd kostenlos

6 Helix Jump Voodoo kostenlos

7 Merge Plane - Best Idle Game Gaga Games kostenlos

8 Hello Cats! Fastone Games kostenlos

9 Galaxy Shooter 3 Dan Hu kostenlos

10 Slices Good Job Games kostenlos

Meistgekaufte iPad-Games



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 Minecraft Mojang 7,99

2 Icewind Dale Overhaul Games 10,99

3 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99

4 Bau-Simulator 2 astragon Entertainment GmbH 4,99

5 ROME: Total War Feral Interactive Ltd 10,99

6 The Room: Old Sins Fireproof Games 5,49

7 Bloons TD 6 Ninja Kiwi 5,49

8 FROST kunabi brother GmbH 5,49

9 Farming Simulator 18 GIANTS Software GmbH 5,49

10 Layton: Geheimnisvolles Dorf Level-5 Inc. 10,99

Meistgeladene iPad-Games



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 Candy Crush Friends Saga King kostenlos

2 Murder in the Alps Nordcurrent kostenlos

3 Happy Glass Lion Studios kostenlos

4 Paper.io 2 Voodoo kostenlos

5 Helix Jump Voodoo kostenlos

6 Fortnite Epic Games kostenlos

7 Woody Puzzle Free Block Puzzle Games Inc kostenlos

8 Bouncemasters! Playgendary kostenlos

9 Mahjong Journey G5 Entertainment AB kostenlos

10 Happy Color Malen nach Zahlen X-Flow kostenlos