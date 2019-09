Stiftung Warentest : Beliebte Handyspiele oft „inakzeptabel“

Ganz versunken: Viele Kinder spielen gerne am Handy - und treffen dabei nicht immer auf kindgerechte Inhalte. Foto: Mascha Brichta/dpa-tmn.

Berlin Manche Kinder mögen das Smartphone kaum mehr aus der Hand nehmen - spielen auf dem Handy ist angesagt. Doch bei vielen Apps ist der Jugendschutz schlecht.

Keine der meist sowohl für Android als auch für iOS erhältlichen Apps ist empfehlenswert. Das hat die Stiftung Warentest bei einem Test von 14 beliebten, meist kostenlosen Handyspielen festgestellt (Zeitschrift „Test“, Ausgabe 10/2019). 13 Apps werten die Experten als „inakzeptabel“, auch die „am wenigsten Schlimme“ ist noch „bedenklich“. Woran liegt das? Unter anderem am Datenschutz. Der sei bei keinem der Spiele angemessen.

Vielmehr zeigen 10 der 14 Apps in diesem Bereich sehr deutliche Mängel. Sie sammeln zu viele Daten oder überwachen die Nutzer, wollen etwa auf Chattexte oder Sprachnachrichten zugreifen. Manche Datenschutzerklärungen sind nicht wie erforderlich kindgerecht formuliert. Manchmal übermitteln Apps auch dann Nutzungsdaten, wenn Nutzer das sogenannte Tracking ausschalten.

In solchen Fällen raten die Experten, In-App-Käufe zu blockieren, etwa durch ein dem Kind nicht bekanntes Passwort im Google Play Store. Bei Apple lassen sich die Käufe unter „Einstellungen“ in der Funktion „Bildschirmzeit“ deaktivieren. Überhaupt keine Zahlungsdaten anzugeben, sei am effektivsten.