Schluss mit kompakt Big Screen: Das neue Asus Zenfone 11 Ultra

Künstliche Intelligenz (KI) soll bei den Kamerafunktionen hauptsächlich Videos verbessern, etwa im Porträt-Modus. Darüber hinaus hat Asus weitere KI-Features per Update in nächster Zeit in Aussicht gestellt, darunter etwa Transkription von Sprache in Text, auch von Telefonaten, sowie das Suchen nach Fotos in der Galerie mit Hilfe von Schlagworten.