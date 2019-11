Fortsetzungen : Blizzcon: „Diablo 4“ und „Overwatch 2“ angekündigt

Anaheim Spielehersteller Activision Blizzard hat Fortsetzungen zu „Diablo“ und „Overwatch“ angekündigt. Bei der hauseigenen Convention Blizzcon im kalifornischen Anaheim gab es erste Szenen zu „Diablo 4“ und „Overwatch 2“ zu sehen.

Ein langer Story-Trailer sowie einige Gameplay-Szenen gaben einen Vorgeschmack auf das Action-Adventure „Diablo 4“. Das Spiel für PC, Playstation 4 und Xbox One soll sich mehr an den dunkleren, ernsteren Wurzeln der Reihe orientieren – im Gegensatz zum eher bunten Vorgänger. „Diablo 4“ soll die Stimmung des ersten Teils (1996), die Jagd nach Beute des zweiten (2000) und das Kampfsystem des dritten Teils (2012) kombinieren.

Zusätzlich wurden in der Opening Ceremony weitere Inhalte für „World of Warcraft“, „Starcraft 2“, „Hearthstone“ und „Heroes of the Storm“ angekündigt.