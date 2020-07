Klassiker neu aufgelegt : „Borderlands“ bis „Bioshock“ auf der Switch

Berlin Eine Playstation passt wohl kaum in den Urlaubskoffer - Nintendos Switch aber schon. Da ist es gut, dass 2K gleich mehrere seiner Klassiker für die mobile Konsole auf den Markt bringt.

Ein Wermutstropfen: Die "Legendary Collection" frisst bei voller Installation sehr viel Speicherplatz, je nach Version mehr als 40 Gigabyte. Ohne SD-Karte in der Switch schauen Spieler da schnell in die Röhre.

2007 sorgte der erste Teil der „Bioshock“-Reihe für große Begeisterung unter Spielefans. Die Mischung aus Egoshooter, Rollenspiel und Science-Fiction-Horror kam gut an, 2010 und 2013 folgten mit „Bioshock 2“ und „Bioshock Infinite“ zwei Fortsetzungen. Alle drei gibt es jetzt, zusammen mit allen Erweiterungen, als „Bioshock: The Collection“ für die Switch.

Die ersten beiden Teile spielen in der fiktiven Unterwasserstadt Rapture. Einst als Paradies für die Reichen und Schönen genannt, findet der Spieler hier nur noch Chaos und Gewalt vor. Doch was ist hier passiert? Und was ist die Rolle des Spielers in dem Drama? Das gilt es herauszufinden - auch im dritten Teil der Reihe, das in der schwebenden Stadt Columbia spielt.