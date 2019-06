Dämonenkampf in 2,5D : Brich den Fluch - „Bloodstained - Ritual of The Night“

Brich den Fluch - „Bloodstained - Ritual of The Night“

Ein Fluch lastet auf Waisenmädchen Miriam und droht, sie in einen Kristall zu verwandeln. Spieler von „Bloodstained - Ritual of The Night“ müssen das natürlich verhindern. Screenshot: 505 Games/dpa-tmn Foto: 505 Games.

Berlin Es gibt neuen Spielstoff für Freundinnen und Freunde der „Castlevania“-Reihe. Mit „Bloodstained - Ritual of The Night“ von 505 liefert Entwickler Koji Igarashi einen Nachfolger im Geiste der populären Reihe.

In „Bloodstained - Ritual of the Night“ geht es um das Schicksal von Waisenmädchen Miriam. Nachdem eine Alchimistengilde sie für Experimente missbraucht hat, ist ihr Körper mit Kristallen versehen. Aus einem zehnjährigen Koma erwacht, muss sie einerseits das Eindringen von Dämonen in ihre Welt abwehren und andererseits sich vom Kristallbefall befreien.