Neue Version : Browser Firefox blockiert jetzt Pop-ups

Berlin Zuletzt hatte sich Mozilla beim Browser Firefox vor allem darum gekümmert, Nutzer-Tracking zu unterbinden. In der neuesten Version steht ein Feature im Vordergrund, das Anwender-Nerven schonen soll.

Die Erklärung für die Änderung in der neuesten Firefox-Version mit der Nummer 72 ist einleuchtend: In eigenen Tests habe Mozilla festgestellt, dass 99 Prozent der großen Pop-ups von den Nutzerinnen und Nutzern links liegen gelassen werden, bis sie wieder verschwinden. Selbst in den wenigen Fällen, in denen reagiert wird, wird die Anfrage in fast jedem zweiten Fall (48 Prozent) abgelehnt.