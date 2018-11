später lesen Mobilfunkstandard 5G Bund will 5G-Auflagen für Betreiber verschärfen FOTO: Matthias Balk FOTO: Matthias Balk Teilen

Twittern

Teilen



Der Bund will Netzbetreiber bei Lizenzen für das ultraschnelle Mobilfunk-Internet 5G stärker in die Pflicht. Nicht nur an Bundesstraßen, sondern auch an Landstraßen sollen die Betreiber künftig das schnelle Internet ermöglichen. dpa