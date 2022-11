Parlament : Bundestagsdebatten samt Videos durchsuchen

Zum Themendienst-Bericht vom 7. November 2022: Wer interessante Debatten aus dem Plenarsaal nicht live verfolgen kann oder Bundestagsreden später sehen will, wird online fündig. Foto: Christoph Soeder/dpa/dpa-tmn

Berlin Parlamentsdebatten transparenter und besser zugänglich machen. Das ist das erklärte Ziel einer Plattform, die den Text der Redebeiträge mit den zugehörigen Videos verknüpft. Und das klappt erstaunlich gut.

Im Bundestag geht es oft hoch her. Aber selten ist man als Zuschauer oder Zuschauerin dabei, sei es vor Ort im Plenarsaal oder beim Livestream des Parlamentsfernsehens.

Fünf Debattenjahre durchsuchen und anschauen

Das Besondere an der Plattform ist nicht nur die gute Durchsuchbarkeit: Treffer werden übersichtlich entlang einer Zeitleiste in nach Datum, Thema und Relevanz sortierbaren Kästchen angeordnet, in denen man die Transkript-Fundstelle im Kontext nachlesen kann.