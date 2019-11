Angeklickt&Angetippt : Bußgeldrechner informiert Verkehrssünder

München Zu schnell gefahren, mit dem Handy in der Hand am Steuer oder ohne Helm auf dem Roller erwischt worden? Dann ist oft ein Bußgeld unausweichlich - oder kann man mit einer Verwarnung davonkommen?

Was Verkehrssündern genau droht, zeigt der Bußgeldrechner des ADAC an. Dort wählt man eingangs die Kategorie des Verstoßes aus, also Geschwindigkeitsüberschreitung, dichtes Auffahren oder sonstige Zuwiderhandlungen. Dann klickt man sich durch die Angaben, bis am Ende die gesuchten Werte angezeigt werden. Als PDF-Dokument gibt es auch eine tabellarische Gesamtübersicht mit vielen Erklärungen.