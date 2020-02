Von der Kamera direkt ins Netz : Canon startet neuen Foto-Cloud-Dienst Image.canon

Berlin Die Cloud ist tot, es lebe die Cloud! Gerade erst hat Canon einen Onlinespeicher für die Fotos seiner Kundschaft beerdigt - und bringt schon den nächsten Dienst an den Start.

Image.canon ist aufgeteilt in einen Kurz- und in einen Langzeitspeicher. In den Kurzzeitspeicher wandert alles, was mit einer verbundenen Kamera aufgenommen wird. Allerdings nur für einen Zeitraum von 30 Tagen. Wer dort längerfristig speichern möchte, also ein automatisches Löschen verhindern will, muss sein Foto- und Videomaterial manuell in den Langzeitspeicher umschichten.