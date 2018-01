später lesen Bitcoin Chance oder Risiko? - der Bitcoin-Hype Teilen

Besonders in der letzten Zeit macht die Internetwährung Bitcoin in den Medien von sich reden. Die Kurse sind in schwindelerregende Höhen geschnellt, stürzen aber zwischendurch ebenso schnell ab, um gleich wieder auf erstaunliche Werte hoch zu schnellen. Was ursprünglich als Protest und verwegene Idee begann, nämlich eine komplett virtuelle Währung ins Leben zu rufen, ist inzwischen ein echter Faktor am Finanzmarkt. Wer sich die Geschichte des Bitcoin ansieht wird finden, dass die Währung ihren Siegeszug parallel zur Finanzkrise angetreten hat. Damals kippte das Gleichgewicht zwischen Währung und Goldreserven, weil die EZB die Krise aufzufangen versuchte, in dem sie viel Geld auf den Markt warf. Im Gegensatz zum Euro ist der Bitcoin "gedeckelt": Es gibt 21 Millionen davon und diese Zahl wird nicht verändert. Vermutlich war dieser Hauch von Stabilität mit verantwortlich für die wachsende Attraktivität der virtuellen Währung.