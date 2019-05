Nachtaugen für 300 Euro : Das Motorola One Vision im Test

Das Motorola One Vision im Test

Die Frontkamera des One Vision sitzt in der oberen linken Displayecke. Foto: Arne Immanuel Bänsch/dpa-tmn.

Berlin Kneipenfotos sind dunkel, Fotos von nächtlichen Straßen sind dunkel - generell: Fotos im Dunkeln sind eher kein Hingucker. Außer natürlich, man hat ein sündhaft teures Smartphone mit Nachtmodus für die Kamera.

Oder Motorolas neues One Vision.

Mit dem One Vision will Motorola eine neue Smartphone-Linie etablieren. Elegant, technisch auf der Höhe, ein bis zwei herausragende Elemente und ein überraschend niedriger Preis. Knapp 300 Euro verlangt Motorola für das Smartphone im langen 21:9-Format in wahlweise funkelnd blauer oder brauner Glashülle.