Spielen am Automaten und Casinogames : Das Online-Glücksspielgesetz in Deutschland ist gar nicht so einfach

Das Online-Glücksspielgesetz in Deutschland ist gar nicht so einfach

Das Glücksspielgesetz ist verwirrend und wurde mehrere Male neu verfasst. Selbst im Jahr 2019 gibt es noch Unklarheiten und Grauzonen.

Der ursprüngliche Glücksspielstaatsvertrag wurde vom Europäischen Gerichtshof 2010 als nicht EU-konform befunden. Auch beim Vertrag im Jahr 2008 gab es Konflikte. Am 16. März 2017 wurde dann der bereits 2. Glücksspielstaatsvertrag ins Leben gerufen, der aber im darauffolgenden Oktober gleich wieder vom Bundesverwaltungsgericht kritisiert wurde und nie in Kraft trat, da nicht alle Beteiligten zustimmten. Die Schwierigkeit bei der Verabschiedung eines solchen Gesetzes besteht schon allein durch die Tatsache, dass der Vertrag von allen 16 Bundesländern unterschrieben werden muss. Hinzukommt, dass das EU-Recht weitere Bedingungen aufweist.

