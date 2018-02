Das sind die angesagtesten Casinospiele für 2018 - Unser Ratgeber

Casinos befinden sich seit längerer Zeit im Aufwind. Die Hersteller wollen deshalb auch im Jahr 2018 versuchen, die Spieler von ihren Angeboten zu überzeugen. Doch welches sind die attraktivsten Angebote, die bei den Akteuren besonders hoch im Kurs stehen? Und bei welchen Spielen stehen die Gewinnchancen am besten? Wir haben einen genauen Blick auf dieses Thema geworfen.

Starburst - Der NetEnt-Klassiker

Der Entwickler NetEnt genießt innerhalb der Branche einen nahezu legendären Ruf. Dieser geht auch auf die Produktionen vergangener Tage zurück, die sich inzwischen zu echten Klassikern entwickeln konnten. So wurde das Spiel Starburst einst an die Arcade-Spiele der 1980er-Jahre angelehnt. Mit einer denkbar einfachen Spielweise gelang es nun, einen Slot mit großer Spannung und jeder Menge Spielspaß zu generieren, auf den sich die Kunden ihrerseits freuen können. Starburst selbst konnte dabei durch leichte Variationen immer wieder an die Ansprüche der Spieler angepasst werden. Inzwischen zählt zum Beispiel ein großer Jackpot zum Spiel, der gewonnen werden kann, wenn die Symbole für den Spieler in der richtigen Reihenfolge fallen.



In der Praxis lässt sich der Erfolg von Starburst an unterschiedlichen Faktoren festmachen. Einerseits gibt es sehr viele Onlinecasinos, die den Slot in ihrem Angebot führen. Dafür erhalten die Spieler sogar einen Bonus, der es noch leichter macht, zu einer positiven finanziellen Bilanz zu kommen. Doch auch als klassischer Spielautomat ist Starburst nach wie vor in vielen Kneipen, Bars oder Tankstellen zu finden. Schon aus diesem Grund kann von einem der großen Slots der Vergangenheit gesprochen werden, der mit Sicherheit seinen Ruf auch im Jahr 2018 verteidigen kann.

Book of Ra

Bei Book of Ra handelt es sich wiederum um eines der ersten Spiele, welche mit dem klassischen Muster der einfachen Gewinne brachen. Stattdessen schickte der Entwickler Novoline den Spieler auf eine Reise durch das alte Ägypten. Entsprechend wurde auch die Darstellung des gesamten Slots angepasst, um auf dieser Grundlage eine möglichst große Authentizität zu erreichen. Doch nicht nur das Hauptfeld, auf dem auf fünf Walzen mit je drei Symbolen gespielt wird, ist dabei von Bedeutung. Auf der anderen Seite können immer wieder Features im Spiel auftreten. Dabei kann der Spieler zusätzliche Gewinne abräumen und damit die eigene Bilanz verbessern.



Immer wieder kommt es in Book of Ra auch zu einer Phase der Freispiele. Dies bedeutet, dass der Spieler für eine gewisse Zeit keinen eigenen Einsatz mehr zu zahlen braucht. Somit deutet sich ein Segment des Spiels an, in dem überhaupt kein Verlust möglich ist und sich der Spieler somit keinem finanziellen Risiko aussetzt. Unter dem Strich ist es allerdings möglich, von erhöhten Gewinnchancen zu profitieren.

Die finanzielle Fairness des Spiels wird dabei auch von der Auszahlungsquote unter Beweis gestellt. Sie gibt den Anteil der Einsätze an, welcher wieder in Form eines Gewinns an die Spieler zurückfließt. Im Falle von Book of Ra können sich die Spieler über eine Quote von rund 97 Prozent freuen. In Kombination mit einem Casino, welches die Glücksspielsteuer selbst übernimmt, ergibt sich somit eine sehr lohnende Grundlage für den Slot.

Valhalla

Doch auch neue Produktionen, die erst vor kurzer Zeit veröffentlicht wurden, bestimmen das Geschehen in den Casinos im Jahr 2018. Dazu zählt zum Beispiel der Slot Valhalla, der mit besonders viel Liebe zum Detail entwickelt wurde. Als große Gemeinsamkeit mit anderen Online Slots kann hierbei das klassische Walzenfeld festgestellt werden. Doch dies ist nicht der einzige Modus, in dem das Spiel den Nutzer zu überzeugen weiß. Auf der anderen Seite wurden immer wieder Features geschaffen, die direkt mit dem Leben der thematisierten Wikinger zu tun haben. Die große Abwechslung, die das Spiel dadurch bietet, ist kaum zu übertreffen.



Eine der großen Stärken von Valhalla ist der dynamische und progressive Jackpot, der durch die Wild-Symbole gewonnen werden kann. Er speist sich aus einem Teil der Einsätze, welche die Spieler investieren. Je nach dem, zu welchem Zeitpunkt sich der Gewinn einstellt, können somit sehr hohe Summen gewonnen werden. Mitunter ist es auf dieser Grundlage sogar möglich, bis in die siebenstelligen Gewinnsummen vorzudringen. Da die meisten Casinos ihre Nutzer direkt auf der Startseite darüber in Kenntnis setzen, wo aktuell die größten Jackpots zu finden sind, können die eigenen Spielgewohnheiten auch an diesen Faktoren ausgerichtet werden, um erfolgreich zu agieren.

Das klassische Casinospiel

Doch auch im Jahr 2018 gibt es weiterhin Puristen, die Abstand von den modernen Spielautomaten nehmen. Für sie sind es die Tisch- und Kartenspiele, die attraktive Gewinne und großen Nervenkitzel versprechen. Bei Poker, Black Jack oder Roulette überzeugen auch die Auszahlungsquoten. Da die Casinos diese nicht selbst bestimmen, sondern sich nach den allgemein gültigen Regeln zu richten haben, profitieren die Spieler davon in besonderer Weise. So ist es zum Beispiel im renommierten LVBet Casino möglich, direkt ins Spiel zu starten. Denn nun sind Auszahlungsquoten von bis zu 98 Prozent möglich.



Besonders das Pokerspiel stellt unter Beweis, dass der Weg zu den Gewinnen nicht nur vom Glück gepflastert ist. Auf der anderen Seite dominiert das individuelle Können der Spieler darüber, wie gut ihre Bilanz am Ende ausfällt. Auch aus diesem Grund macht es Sinn, große Pokerturniere auszurichten, die sich mit reinem Glücksspiel, wie zum Beispiel Roulette, nicht zusammenstellen ließen. Unter dem Strich käme dabei schließlich nur eine willkürliche Positionierung der Spieler heraus, die vor allem von ihrem Glück am jeweiligen Abend abhängig wäre. Doch auch daraus speist sich der Reiz, den das klassische Glücksspiel auch im Jahr 2018 weiterhin hat.