Sicherer Mail-Service : De-Mail wartet noch auf den Durchbruch

Berlin Die Idee hinter De-Mail klingt überzeugend: Deutschland soll sicher, schnell und digital kommunizieren können. Bürger mit Behörden, Gerichten oder Banken, Versicherungen mit ihren Kunden.

Arbeitgeber sollten sich Gehaltsabrechnungen per Post sparen und sie stattdessen per geschützter Mail in ein gesichertes Postfach senden. Das Potenzial ist groß, nur an der Umsetzung hakt es.