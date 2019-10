Porträtfotografie : Den Menschen mit Ecken und Kanten zeigen

Bonn Das A und O der Porträtfotografie ist die Kommunikation mit der Person vor der Kamera. Ein Richtig oder ein Falsch gibt es hier nicht. „Der Mensch und die Emotionen stehen im Vordergrund“, findet .

Das echte Interesse am Gegenüber sei das Wichtigste, die Technik und das Handwerk spielten da eher eine untergeordnete Rolle. Auch Diplom-Fotodesigner Markus Hauschild aus Münster zählt zuerst Zwischenmenschliches auf: Entscheidend seien die Zusammenarbeit, das Vertrauen und die Nähe, sagt er. Für die Person hinter der Kamera sei es wichtig, das Model zu leiten und zu begleiten. Gefragt ist am Ende kein steriles Passfoto. Auf dem Bild sollte ein interessanter Mensch mit Ecken und Kanten zu sehen sein.

Während des Fotografierens spielt daher die Psychologie eine große Rolle. Die Porträtierten sollten nicht anfangen darüber nachzudenken, ob sie gerade lächeln und wie das aussieht, so Hauschild. Deshalb sei Ablenkung alles. So ließen sich Aufforderungen in die Unterhaltung einbauen. „Guckst Du grad mal bitte ein bisschen nach links?“