Einfache Nutzeroberfläche : Den passenden Baum für den Garten finden mit Citree.de

Dresden Eine Plattform für Gartenbesitzer? Gibt es. Citree.de ist zum Beispiel eine - für alle, die von der kleinen Auswahl an Bäumen im Handel überfordert oder gar gelangweilt sind.

Man klickt oben im Reiter Suchkriterien erst einmal an, wo der Baum denn stehen soll. Etwa im Kleingarten. Wer es genauer möchte, gibt im „locker bebauten Stadtgebiet“ oder auch im „dicht bebauten Gebiet“ an. Auch „Kinder“ und „Senioren“ sind Kriterien für den Anfang, die eben zu einer kind- oder altersgerechte Bepflanzung führen.

Auch die minimal und maximal gewünschte Wuchshöhe lässt sich eingeben, und zwar in einem Bereich zwischen 1 und 50 Metern. Und so geht es weiter mit den Kriterien, von denen man aber jederzeit auch all jene auslassen kann, die man nicht für so wichtig hält. Nach und nach wird so die Vorschlagsübersicht unten auf der gleichen Seite übersichtlicher.