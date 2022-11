In Ruhe arbeiten : Der „Bitte nicht stören“-Modus von Windows 11

Hamburg Wenn ständig Benachrichtigungen aufploppen, fällt es schwer konzentriert zu arbeiten. Deshalb hat sich Microsoft eine neue Funktion bei Windows 11 einfallen lassen.

Auf verschiedene Weise Ruhe bekommen

Wer in Ruhe arbeiten will, kann den Modus auf verschiedene Arten aktivieren. So lässt sich laut „Computer Bild“ (Ausgabe 23/2022) in der Taskleiste auf das Benachrichtigungssymbol klicken. Das ist eine hervorgehobene Zahl, die erscheint, wenn Benachrichtigungen vorliegen. Dann Benachrichtigungseinstellungen auswählen. Dort den „Bitte nicht stören“-Modus aktivieren, indem man den Schalter auf „Ein“ stellt.