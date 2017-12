Die Top-Games 2017: Erschaffen, Zerstören, Retten

Die spannendsten Spiele des Jahres 2017 stehen fest. Die Topseller auf dem iPhone und iPad sind ein Jump-and-Run-Abenteuer, die Konstruktion einer neuen Welt und ein Spiel, in dem die ganze Menschheit vernichtet wird. Hier sind die Highlights der iOS-Apps: dpa

- Die Rettung

Das Spieleabenteuer „Super Mario Run“ ist ein Liebling der Gamer und belegt Platz eins der kostenlosen Apps für iPhone und iPad. Ziel des Spiels: Mario muss Prinzessin Peach aus der Festung seines Erzfeindes Bowser befreien. Den Weg dorthin erkämpft sich der Spieler mit Sprüngen und gesammelten Gegenständen. Seit dem letzten Update lässt sich dabei sogar die eigene Musik als Soundtrack abspielen. Im neuen Spielmodus Remix 10 können zehn zufällige, kurze und direkt aufeinanderfolgende Level absolviert werden.

- Die Schöpfung

Seit langem erfolgreich in den Game-Charts ist „Minecraft“ (7,99 Euro). Bei dem Dauerbrenner geht es darum, eine 3-D-Welt zu erschaffen und diese alleine oder mit Freunden zu erleben. Dabei bewegt sich der Spieler durch faszinierende Spielewelten mit Bergen, Urwäldern, Ozeanen und Schneefeldern. Das Konstruktionsspiel ist das meistgekaufte iPad-Game 2017.

- Die Zerstörung

Kaum ist eine neue Welt entstanden - schon kann sie wieder vernichtet werden. „Plague Inc.“ (99 Cent) ist ein herausforderndes Strategiespiel, bei dem der Spieler versucht, die Menschheit mittels eines Virus zu zerstören. Dazu bietet die fesselnde Simulation verschiedene Spielmodi mit unterschiedlichen Krankheitserregern. Die spannende Schlacht gegen den Rest der Welt schafft es auf die Spitzenposition bei den kostenpflichtigen iPhone-Games.

- Die Favoriten der App-Store-Redaktion

Übrigens, die Games des Jahres für die deutsche App-Store-Redaktion sind das Rätselspiel „Hidden Folks“ für iPad (4,49 Euro) und das Puzzlespiel „Splitter Gritters“ für iPhone (3,49 Euro).

Meistgekaufte iPhone-Games



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99

2 Minecraft Mojang 7,99

3 MONOPOLY Game Electronic Arts 1,09

4 Bloons TD 5 Ninja Kiwi 3,99

5 Hitman Sniper SQUARE ENIX INC 0,49

6 Assassin's Creed Identity Ubisoft 4,99

7 F1 2016 The Codemasters Software Company Limited 2,29

8 Mini Metro Dinosaur Polo Club 5,49

9 Monument Valley 2 ustwo Games Ltd 5,49

10 Tank Hero Clapfoot Inc. 0,49

Meistgeladene iPhone-Games



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 Super Mario Run Nintendo Co., Ltd. kostenlos

2 Wort Guru Zentertain Ltd. kostenlos

3 Clash Royale Supercell kostenlos

4 Piano Tiles 2 Cheetah Technology Corporation Limited kostenlos

5 Snake VS Block Voodoo kostenlos

6 Quizduell FEO Media kostenlos

7 Subway Surfers Kiloo kostenlos

8 Stadt Land Fluss - Wörterspiel Fanatee kostenlos

9 4 Bilder 1 Wort LOTUM GmbH kostenlos

10 Hill Climb Racing 2 Fingersoft kostenlos

Meistgekaufte iPad-Games



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 Minecraft Mojang 7,99

2 Monument Valley 2 ustwo Games Ltd 5,49

3 RollerCoaster Tycoon Classic Atari 6,99

4 F1 2016 The Codemasters Software Company Limited 2,29

5 Farming Simulator 18 GIANTS Software GmbH 5,49

6 The Room Three Fireproof Games 4,99

7 The Room Fireproof Games 1,09

8 MONOPOLY for iPad Electronic Arts 5,49

9 Bloons TD 5 HD Ninja Kiwi 3,49

10 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99

Meistgeladene iPad-Games



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 Super Mario Run Nintendo Co., Ltd. kostenlos

2 Clash Royale Supercell kostenlos

3 Wort Guru Zentertain Ltd. kostenlos

4 Roll the Ball - slide puzzle BitMango kostenlos

5 Gardenscapes Playrix Games kostenlos

6 Bubble Witch 3 Saga King kostenlos

7 Hill Climb Racing 2 Fingersoft kostenlos

8 Homescapes Playrix Games kostenlos

9 Rolling Sky Cheetah Technology Corporation Limited kostenlos

10 Piano Tiles 2 Cheetah Technology Corporation Limited kostenlos