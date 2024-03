Schnell auf A1-Niveau Die Welt der Sprachen per App erobern

Hinzu komme, dass das Erlernen einer neuen Sprache in der Regel viel Zeit erfordere und man eben nicht nur einmal am Tag in fünf Minuten so nebenbei fließend eine neue Sprache lernen könne. „Das lässt sich leider nicht beschleunigen“, sagt Meyer. Es verhalte sich mit dem Lernen von Sprachen genauso wie bei jedem Instrument oder auch jeder Sportart: „Man muss längere Zeit, wenn nicht Jahre trainieren.“