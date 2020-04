Einsteiger-, Business- oder Gaming-Notebook : Die wichtigsten Kriterien beim Notebook Kauf

Wer sich ein neues Notebook kaufen möchte, wird heute vor eine große Herausforderung gestellt, denn der Markt an Notebooks ist riesig. Neben unterschiedlichen Herstellern bietet jedes Gerät verschiedenste Technik und Features. Mittlerweile gibt es für jeden Anspruch ein entsprechendes Modell. Um längerfristig mit einem Notebook Freude zu haben, sollte man sich im Vorfeld einige entscheidende Fragen stellen und die wichtigsten Kriterien hinsichtlich der Bedürfnisse eines Notebooks klären.

Mit einem Notebook ist heute einiges möglich. Die Geräte ersetzen oft den Fernseher oder die Spielekonsole. Im beruflichen Bereich haben viele Nutzer den Anspruch auch unterwegs mit einem Notebook bequem arbeiten zu können. So wird schnell klar, dass ein Gamer andere Prioritäten hat, als der selbstständige Geschäftsmann. Während ein PC-Spiel auf einem 17-Zoll-Display in 4K das ideale Gaming-Gefühl schafft, ist ein 15-Zoll-Notebook während der Bahnreise schnell aus- und eingepackt und überzeugt mit einem leichten Gewicht. Bevor man sich also für ein Notebook entscheidet, ist die zentrale Frage, an der man sich orientieren kann: In welchem Bereich kommt das Notebook hauptsächlich zum Einsatz?