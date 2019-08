„Everspace 2“ und „Humankind“ : Diese Spiele feiern Weltpremiere auf der Gamescom

Köln Neue Spiele, neue Gameplay-Szenen - die (20. bis 24. August) hat sich ein Stück weit neu erfunden. Zur Eröffnungsfeier am Montagabend gab es etliche neue Spielszenen bereits angekündigter Spiele zu sehen.

- Hubschrauber: THQ Nordic wagt sich an einen neuen Teil der Hubschrauber-Simulation „Comanche“ über den in Spielerkreisen legendären Kampfhubschrauber RAH-66 Comanche. Die Neuauflage ist ein Online-Multiplayerspiel, erste Spielszenen zeigen leichte Anleihen an die bekannten „World of Tanks“ oder „World of Warships“ mit schnellen Duellen gegen Drohnen und Kampfhubschrauber. Anfang 2020 soll das Spiel mit einer Early-Access-Phase beginnen. Der bislang letzte „Comanche“-Teil wurde 2002 veröffentlicht.